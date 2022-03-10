هل مكافئة الـ100 ألف دينار من اختصاص حكومة تصريف الأعمال؟.. قانوني يفصل

2022/03/10 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، على منح مكافئة الـ 100 الف دينار وهل هي تدخل ضمن اختصاص حكومة تصريف الأمور اليومية.

وقال في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم)، ان "هذا الامر من اختصاصها ولا تحتاج سوى إلى تصويت مجلس الوزراء، ولا تحتاج لموافقة البرلمان".

وأوضح، ان "هذه المنحة تدخل ضمن اي هذا القرار يدخل في خانة الأمن العام وهو أول أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية والأمن الاقتصادي خصوصا ليحد من الجريمة والانتحار والطلاق وفق المواد 29و 30 و31 و80 ثالثا دستور ومادة 42 من نظام مجلس الوزراء والمواد 23 و 26 من ميثاق العهد الدولي الحقوق السياسية والمدنية ".

وأوضح، انه "لو كانت هذه الخطوة مقتصرة على أفراد محددين لكانت مخالفة لمفهوم تصريف الأمور اليوميه لكنها عامة إنسانية تنحني لها الدساتير والقوانين بالاجلال والاكبار".

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