إحباط 11 حالة ابتزاز الكتروني وتعنيف اسري بخمس بمحافظات

2022/03/10 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، خلال ال ٧٢ ساعة المنصرمة من احباط (6) محاولات ابتزاز الكتروني وإيقاف (5) حالات عنف أسري في (5) محافظات.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "خلال ال ٧٢ ساعة المنصرمة تمكنت من احباط (6) محاولات ابتزاز الكتروني وإيقاف (5) حالات عنف أسري في (5) محافظات حيث جاءت العمليات على خلفية المتابعات الميدانية التي تجريها مفارز الشرطة المجتمعية والمناشدات التي تتلقها عبر خطها الساخن المجاني (497) وبريد صفحتها الالكتروني".

وأضافت أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بعمليات الابتزاز والعنف الأسري، التي كانت أغلب ضحايا الجريمتين من الفتيات.



كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمتعرضات للعنف الأسري".

وأوضحت انه "من الجدير بالذكر أن (3) من حالات الابتزاز الالكتروني كانت في محافظة الأنبار وواحدة في كل من بغداد وكركوك والبصرة، فيما كانت حصلت حالات التعنيف في كل من بغداد وديالى والمثنى ونينوى والنجف الأشرف".

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