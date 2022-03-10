2022/03/10 | 14:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت وزارة العدل اليوم الخميس، انذارا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب لجنة ابو رغيف وتطالبه بايقاف العمل بها.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



وزارة العدل تنذر الكاظمي بسبب لجنة أبو رغيف أولاً على ايرث نيوز.

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