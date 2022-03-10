لأول مرة منذ الغزو.. شاهد وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا وجهًا لوجه

2022/03/10 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محادثات مباشرة بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، بحضور نظيرهما التركي، وسط مساع لتسوية الأزمة التي سببها الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف نظيره الأوكراني دميترو كوليبا وجهًا لوجه في أول اتصال رفيع المستوى منذ غزو موسكو لجارتها، في حين توسط المحادثات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

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