القبض على 6 متهمين بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات في كربلاء

2022/03/10 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ستة متهمين بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، أن “قسم مكافحة مخدرات تمكن من إلقاء القبض على (6) متهمين وضبط بحوزتهم على (226) غراماً من مادة الكريستال المخدرة و(367) حبة من المؤثرات العقلية وامبولات تعاط عدد (15) وميزان الكتروني عدد […]

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