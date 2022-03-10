2022/03/10 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استأنفت أسعار النفط ارتفاعها الكبير، يوم الخميس، بنسبة تجاوزت خمسة في المئة لبرميل برنت نفط بحر الشمال، فيما تنذر الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ببلوغ الذهب الأسود مستويات قياسية.وعند الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، يوم الخميس، ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال الأوروبي المرجعي 5.09 في المئة إلى 116.80 دولارا.في غضون ذلك، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تستأنف ارتفاعها اثر الأزمة الاوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تستأنف ارتفاعها اثر الأزمة الاوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).