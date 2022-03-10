الوضع تحت السيطرة.. احتواء نزاع

2022/03/10 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني، اليوم الخميس، احتواء نزاع خان بني سعد الدامي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "النزاع الذي حصل في مزرعة قرب قرية سبع شرقي خان بني سعد حصل بين اقارب من ذات العشيرة بسبب خلافات قديمة تطور الى استخدام السلاح ما ادى الى مقتل شخص واصابة 4 اخريين بينهم حالتين حرجة".

وأضاف ان "القوات الامنية فرضت طوق مشدد ونجحت في احتواء الموقف خلال نصف ساعة لافتا الى ان الوضع تحت السيطرة فيما بدات عملية تعقب المتورطين بالنزاع".

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