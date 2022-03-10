 محافظ ذي قار يحيل ملفات ومخالفات بلدية الناصرية للقضاء

2022/03/10 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احال محافظ ذي قار محمد هادي حسين اليوم الخميس، ملفات ومخالفات بلدية الناصرية للقضاء وذلك بعد انتهاء مهام اللجنة المكلفة بتقييم اداء البلدية.

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