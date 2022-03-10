التربية تؤكد نسعى الى توفير نظام تعليمي رفيع للطلبة

2022/03/10 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التكنلوجيا والتطور اصبح الاقرب للوصول الى ذهن الطالب.

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