محافظة تقيم دعوى قضائية ضد وزيرين بسبب هدر مياه 3 بحيرات

2022/03/10 | 15:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الخميس، عن إقامة دعوى قضائية بحق وزيرين أحدهما سابق بسبب هدر المياه في 3 بحيرات.وقال التميمي لـ/ المعلومة /، إن “ديالى في ربيع 2019 شهدت وفرة مائية لم تسجل منذ أكثر من 30 عاما وامتلأت بحيرات كل سدودها على الاطلاق وخاصة […]

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