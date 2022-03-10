مخزون الذهب في الدول العربية.. ما هي الدولة التي تملك النسبة الأعلى؟

2022/03/10 | 15:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعرض لكم في الانفوغرافيك نظرة على ترتيب الدول العربية وفقًا لمخزون الذهب في عام 2021.

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