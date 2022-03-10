"نقطة تحول".. الرئيس الإسرائيلي يختتم زيارته إلى تركيا

2022/03/10 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الخميس، زيارته إلى تركيا، بلقاء مع الجالية اليهودية التركية في إسطنبول، غداة اجتماع وصفه نظيره التركي رجب طيب إردوغان، بأنه "نقطة تحول" في العلاقات بين البلدين.

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