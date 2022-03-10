شاخوان: البرلمان تسلم أسماء 40 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية

2022/03/10 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، أن البرلمان تسلم أسماء 40 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال ان الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للعراق سيتم عقدها بعد تدقيق هذه الأسماء من قبل الجهات المعنية، كاشفا في الوقت ذاته عن أن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري لن يستمر في منصبه.



وبين أن البرلمان سيمضي بالإجراءات من خلال إرسال هذه الأسماء إلى الجهات المعنية لتدقيقها، ومن ثم يتم إعلانها بشكل.

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