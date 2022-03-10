نائب يكشف أسماء الشركات “الفاسدة” المستثمرة في الوسط والجنوب التابعة لبارزاني ومسؤولين اكراد

2022/03/10 | 15:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، الخميس، عن أسماء الشركات الكردية الفاسدة العاملة في محافظات الوسط والجنوب في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتعمد التلكؤ بإكمال المشاريع لأغراض سياسية واجندات خارجية لفرض حالة عدم الاستقرار، مبينا ان تلك الشركات تابعة الى مسعود البارزاني ومسؤولين اكراد.وقال البلداوي في تصريح لـ/ […]

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