مينسك: قوات ومعدات تابعة للناتو تصل إلى أوروبا

2022/03/10 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الخميس، إن الناتو يعزز جناحه الشرقي، وينشر قوات ومعدات عسكرية إضافية في أوروبا.وأضاف الوزير: “نراقب جميع الأحداث التي تجري على الحدود الغربية، ونسمع تصريحات عدد من السياسيين.ونرى كيف يتم تعزيز الجناح الشرقي للناتو: وفقا لتقديراتنا، وصل أكثر من 10 آلاف عسكري إلى الدول الغربية، […]

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