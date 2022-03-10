اللجنة العليا تتخذ قراراً يخص دخول المجاميع السياحية الدينية

2022/03/10 | 15:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة قررت تعديل قرارها الخاصة بدخول المجاميع السياحية الدينية.

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