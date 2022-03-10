فان جوخ والسجن الإختياري - سعود سالم

2022/03/10 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ١-;-٢-;-٧-;- - السجن الإختياريهذه اللوحة، "جولة السجناء - La ronde des prisonniers" التي رسمها فان جوخ قبل وقت قصير من إنتحاره، تعبر أحسن تعبير عن حالة الإنسان المحاصر في وعيه، عن حالة فان جوخ في المستشفى حيث أن مرضه لم يعد يسمح له بالسيطرة على الأشياء المحيطة به، الكل يخيفه ويرعبه، حيث يصبح الإنسان مثل الجرذ المحاصر، حيث لا يمكن رؤية السماء ولا أي شيء آخر ما ......





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