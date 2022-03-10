الرابحون والخاسرون من الحرب الروسية الاوكرانية - مجدي جورج

2022/03/10 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج الرابحون والخاسرون من الحرب الروسية الاوكرانية فكرتنا عن الحروب انها عادة ما تصاحب بالكوارث والخسائر ولكن للحروب جوانب اخري وهي جوانب الارباح والفوائد التي يجنيها الكثيرين ، ودعونا ندخل مباشرة للموضوع لنتحدث عن قائمة الرابحين اولا :-اولا اكبر الرابحين هم منتجي النفط عموما والغربيين خصوصا في امريكا وبريطانيا وهنا اتذكر ما قراته عن الحظر النفطي الذي فرضه العرب علي بترولهم في اثناء حرب اكتو ......





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