2022/03/10 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، قيمة قروض صندوق الاسكان الممنوحة خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المبالغ المصروفة في شهر كانون الثاني بلغت (128.329.540.000) دينار، فيما بلغت المبالغ المصروفة في شهر شباط (95.266.060.000) دينار في بغداد وعموم المحافظات، بمجموع كلي بلغ 223.595.600.000 دينار".

واضاف ان "عدد المعاملات المكشوفة في الشهرين الماضيين بلغت (9509) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقبولة إلكترونيا في نفس المدة (7384) معاملة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تعلن قيمة قروض صندوق الاسكان الممنوحة خلال الشهرين الماضيين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تعلن قيمة قروض صندوق الاسكان الممنوحة خلال الشهرين الماضيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).