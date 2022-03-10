الامام الخامنئي: وجودنا في المنطقة يمنحنا مزيدًا من العمق الاستراتيجي

2022/03/10 | 15:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد قائد الثورة الاسلامية، الامام السيد علي الخامنئي ان نظام الحكم وفقا للمنطق الإسلامي يختلف تماما عن شكل ونظام الحكم في العالم ولايشبه السلطنة او رئاسة الجمهورية، لافتاً في سياق آخر إلى أن “وجودنا في المنطقة يمنحنا مزيدًا من العمق الاستراتيجي والقوة الوطنية”.وقال سماحة الامام السيد علي الخامنئي، في الرسالة الموجّهة الى الملتقى […]

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