خاص لـCNN: تقارير تكشف استمرار بيع كريمات تفتيح البشرة التي تحتوي على الزئبق بشكل كبير

2022/03/10 | 15:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر بيع المنتجات المبيضة للون البشرة التي تحتوي على معدلات مرتفعة من الزئبق، على منصات التجارة الإلكترونية الأكبر في العالم، ضمنًا المواقع الإلكترونية التي تديرها eBay، و"أمازون"، و"علي بابا".

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