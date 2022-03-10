2022/03/10 | 15:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..تستمر التظاهرات في عدد من أقضية ونواحي محافظة السليمانية احتجاجا على ارتفاع الأسعار والأزمة المالية.وقال مراسل “المعلومة” إن، المواطنين تظاهروا صباحا في مركز المدينة، فيما شهدت مناطق رانيا وكلار وكفري وسيد صادق تظاهرات حاشدة للتنديد برفع الأسعار وعدم وجود قرارات حكومية لدفع الفقراء.وأضاف أن، المواطنين أغلقوا طريق سليمانية _كلار وطريق رانيا، وهددوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار تظاهرات السليمانية وقطع طريق رئيسي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار تظاهرات السليمانية وقطع طريق رئيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).