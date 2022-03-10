2022/03/10 | 16:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، الخميس، انه من المقرر ان تخفف وزيرة الداخلية البريطانية المتشددة بريتي باتل قانون الهجرة المشدد للسماح بدخول اللاجئين الاوكرانيين بعد ان عبر العشرات منهم عن احباطهم من قضايا التأشيرة البريطانية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الحكومة البريطانية سترسل 100 عسكري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في دليل آخر على العنصرية.. بريطانيا تخفف قانون الهجرة المشدد للسماح بدخول الاوكرانيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في دليل آخر على العنصرية.. بريطانيا تخفف قانون الهجرة المشدد للسماح بدخول الاوكرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).