الكشف عن قيمة قروض صندوق الاسكان الممنوحة خلال شهري كانون الثاني وشباط

2022/03/10 | 16:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس،عن حجم مبالغ القروض التي قام صندوق الاسكان التابع لوزارة بمنحها للمواطنين خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري.وذكر المركز الاعلامي في الوزارة، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “المبالغ المصروفة في شهر كانون الثاني بلغت (128.329.540.000) مليار دينار، فيما بلغت المبالغ المصروفة في شهر […]

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