2022/03/10 | 16:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vhrmDEp2LJc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاستخبارات تضبط 6 مواقع و30 صهريجا لتهريب النفط خلال أسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاستخبارات تضبط 6 مواقع و30 صهريجا لتهريب النفط خلال أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).