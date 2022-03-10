2022/03/10 | 16:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن مستشفى ماريلاند الأمريكي وفاة أول شخص خضع لعملية زرع قلب من خنزير، بعد شهرين من هذه الجراحة الجديدة على العالم، حيث توفي ديفيد بينيت، البالغ من العمر 57 عاما، فى المركز الطبي بجامعة ميريلاند الأمريكية، بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل عدة أيام، ولم تصرح المستشفى بأسباب الوفاة.وقال الدكتور أحمد محسن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 أسباب وراء وفاة أول شخص خضع لزراعة قلب من خنزير) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 أسباب وراء وفاة أول شخص خضع لزراعة قلب من خنزير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).