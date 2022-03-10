امرأة عراقية يتم إثبات عدم وفاتها بعد 37 سنة!

2022/03/10 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

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اعادت الشرطة المجتمعية امرأة الى الحياة بعد 37 سنة من وفاتها في سجلات الأحوال الشخصية

وذكر بيان للشرطة المجتمعية انه وبعد جهود كبيرة ومراجعات مستمرة بين دوائر الدولة المختصة تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في بغداد من إثبات حياة امرأة أربعينية واصدار مستمسكاتها الشخصية الثبوتية ..



واضاف البيان انه جاءت العملية على خلفية تلقي الشرطة المجتمعية مناشدة من امرأة جعلتها الظروف وضعاف النفوس امرأة متوفية وهي على قيد الحياة طيلة ٣٧ سنة عانت خلالها صنوف العذاب والمآسي وتعرض إرثها للسرقة على يد قريبين منها ادعوا وفاتها وهي على قيد الحياة ولم تجد ملجأ تأوي اليه سوى دار الدولة للإيواء ..



هذا ولا زالت جهود الشرطة المجتمعية مستمرة لاسترجاع كامل حقوق المرأة وفق الضوابط والأصول القانونية المعمول بها

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