2022/03/10 | 16:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..طالب ائتلاف دولة القانون، الخميس، بمحاسبة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ولجنة أحمد أبو رغيف بسبب الاضرار التي ارتكبتها بحق الشعب العراقي.وقال عضو الائتلاف وائل الركابي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية عندما أصدرت قرارها بعدم دستورية تشكيل لجنة ابو رغيف، وبالتالي يجب ان تتحمل كل الاطراف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يطالب بمحاسبة الكاظمي وأبو رغيف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يطالب بمحاسبة الكاظمي وأبو رغيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).