2022/03/10 | 16:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعداد الاصابات اليومية جراء كورونا والملقحين خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعداد الاصابات اليومية جراء كورونا والملقحين خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).