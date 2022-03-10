الاتحاد الخليجي يكشف سبب تأخر زيارته إلى العراق

2022/03/10 | 16:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاتحاد الخليجي بكرة القدم، اليوم الخميس، سبب تأخر زيارته إلى العراق للاطلاع على منشآته الرياضية.وذكر الاتحاد في بيان، تلقته وكالة ايرث نيوز ان “وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، انهى زيارته إلى دولة الكويت للاطلاع على جاهزية المنشآت باعتبار دولة الكويت هي الدولة البديلة لاستضافة بطولة خليجي 25”.وتابع ان […]

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