2022/03/10 | 16:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا، بوضع قوة الردع النووية في حالة تأهب، مما أثار مخاوف العالم من خطر كارثي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يملك ومن تخلى ومن يسعى؟ خريطة القوى النووية في العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يملك ومن تخلى ومن يسعى؟ خريطة القوى النووية في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).