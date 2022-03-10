كيف غيرت الإدارة السعودية مصير نيوكاسل يونايتد هذا الموسم؟

2022/03/10 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرفت إدارة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 111 مليون دولار هذا الموسم على صفقات تدعيم للفريق في سوق الانتقالات الشتوي، وأعلنت التعاقد مع المدرب الإنجليزي إيدي هاو لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي، ما جعل ترتيب النادي يصبح 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان ينافس على الهبوط، فما الخطوات التي شهدها النادي الإنجليزي؟

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