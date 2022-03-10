نصائح ”خبير مغربي“ مهتم بالثورة الشعبية الجارية ببلد السودان - وديع السرغيني

2022/03/10 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وديع_السرغيني على نفس النهج وبالطريقة نفسها، طريقة العويل والصياح، طريقة الجبناء من شاكلة بليخانوف الذي تقدم بنصيحته المدوية والشهيرة، للثوار الروس، عمال وجماهير شعبية، في محاولة يائسة لثني الجماهير المنتفضة عن العصيان والثورة "ما كان ينبغي حمل السلاح"، هكذا صاح الجد الأكبر، زعيم التحريفية وقيدوم المراجعين الانتهازيين، عبر تقييمه التافه والمنبطح، لثورة شعبية عارمة شاركت، في جميع أطوارها الطبقة العاملة بقيادة حز ......





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