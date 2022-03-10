زيلينسكي صديق لإسرائيل لكن ماذا عن بوتين؟

2022/03/10 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس على سبيل السجال إنما على سبيل الحيرة، علينا أن نسأل أهل محور الممانعة عن دافعهم للاصطفاف وراء فلاديمير بوتين في غزوه أوكرانيا!

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