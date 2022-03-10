حظر قمح أوكرانيا يشعل قلقاً من أزمة جوع وزيادة أسعار .. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

2022/03/10 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت أوكرانيا، امس الأربعاء، حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ خشية حدوث أزمة إنسانية من جراء العملية العسكرية الروسية.وتحظر القواعد الجديدة على الصادرات الزراعية تصدير الدخن والحنطة السوداء والسكر والماشية الحية واللحوم وغيرها من “المنتجات الثانوية” من الماشية.وقال رومان ليششينكو، وزير السياسات […]

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