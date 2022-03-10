2022/03/10 | 16:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CJRgFOy8GSo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر الملا: المحكمة الاتحادية الزمت ان تكون كتلة الاغلبية اكثر من الثلثين اعضاء مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر الملا: المحكمة الاتحادية الزمت ان تكون كتلة الاغلبية اكثر من الثلثين اعضاء مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).