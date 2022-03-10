الرافدين يطلق سلفة جديدة للطلبة ويحدد قيمتها

2022/03/10 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس،

إطلاق سلفة 10 ملايين دينار للطلبة

والاساتذة والباحثين بالدراسات العليا

في الجامعات العراقية (الحكومية

والاهلية) التابعة لوزارة التعليم

العالي والبحث العلمي لتغطية وتم

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