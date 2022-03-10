2022/03/10 | 16:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن نشوب خلافات داخل التحالف الثلاثي، الذي يجمع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال المصدر، لـ”ايرث نيوز”، ان “الاجتماع الأخير، الذي عقد بين قوى التحالف الثلاثي في العاصمة العراقية بغداد، شهد خلاف بسبب تقسيم المناصب الوزارية وغيرها من المناصب من الهيئات المستقلة وغيرها بين الكتلة […]

ظهرت المقالة بسبب المناصب..



خلافات داخل التحالف الثلاثي أولاً على ايرث نيوز.

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