كل الأسعار تقفز..اقتصاد أوروبا “يخرج عن السيطرة” في أسبوع الحرب الثالث

2022/03/10 | 16:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ من يتعامل مع الأسواق الأوروبية، سيرصد بوضوح تأثير الحرب الروسية الأوكرانية ممثلا في الأسعار؛ فكل شيء تحرك للأمام، من البنزين للغذاء.وتعيش القارة الأوروبية هذه الأيام وضعا اقتصاديا صعبا؛ نتيجة تضخم ومشاكل في سلاسل التوريد حركتهما جائحة كورونا؛ وفاقمتهما الحرب في أوكرانيا وما يرتبط بها من تداعيات جيوسياسية واقتصادية.ومع تفاقم الوضع في أوكرانيا […]

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