2022/03/10 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشفت النائب عن تحالف الفتح أنتصار الجزائري، الخميس، عن الجهات التي تقف وراء أزمات ارتفاع المواد الغذائية في الأسواق العراقية، مبينة أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراءات حقيقة لمعالجة الازمات.وقالت الجزائري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “قضية غلاء اسعار المواد الغذائية تقف وراءها سياسات دول خارجية والتي تحاول بمختلف الطرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يكشف الجهات المسؤولة عن غلاء المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يكشف الجهات المسؤولة عن غلاء المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).