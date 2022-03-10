جملة من الملفات على طاولة وزير التخطيط ووزير الصناعة والتجارة الأردني

2022/03/10 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، في مكتبه بديوان الوزارة، وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية، يوسف محمود الشمالي والوفد المرافق له، وبحث معه جملة من الملفات المهمة بين البلدين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وتعزيز التكامل […]

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