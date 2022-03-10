عقوبات بريطانية على 7 أوليغارش روس.. بينهم مالك تشيلسي

2022/03/10 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، فرض عقوبات جديدة تتضمن "تجميد أصول" و"حظر سفر" على سبعة أوليغارش (من النخبة) روس، بينهم رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، وشريكه التجاري السابق "أوليغ ديريباسكا".

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن بين الذين تستهدفهم العقوبات أيضا المدير التنفيذي لمجموعة "روسنفت"، إيغور سيشين، ورئيس مجموعة "غازبروم"، أليكسي ميلر.

وعن المخاوف بشأن نادي كرة القدم، قالت الحكومة إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من "مواصلة خوض المباريات، والمشاركة في أنشطة كروية أخرى".

وأضافت "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة، وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم".ومن جانب آخر، لا تزال العروض تتهافت على الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، لشراء نادي تشيلسي الإنكليزي.

وكان أبراموفيتش قد تعرض لضغوط لبيع النادي في ظل الأزمة التي تعرض لها في إنكلترا بعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وأصدر أبراموفيتش بيانا قبل أيام يؤكد خلاله أنه قرر بيع النادي لأنه يؤمن أن ذلك القرار يأتي في مصلحة تشيلسي والمشجعين والموظفين.

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