كردستان تباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط

2022/03/10 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيلباشرت وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي.

وذكر مصدر في مالية الإقليم في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية باشرت بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط بعد تأخير لأكثر من ٤٠ يوما".

وأضاف أن "أولى الدوائر التي تسلمت راتبها هي وزارة الصحة، فيما يستمر التوزيع لأكثر من أسبوعين حتى يتم الانتهاء من جميع الوزارات والدوائر الحكومية".

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