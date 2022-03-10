2022/03/10 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AXUd7jFxbak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رائد الشرقي : نحن نقف مع حكومة الاغلبية الوطنية والابتعاد عن الحكومة التوافقية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رائد الشرقي : نحن نقف مع حكومة الاغلبية الوطنية والابتعاد عن الحكومة التوافقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).