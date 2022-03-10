طهران ترى “تعقيدا” أميركيا لمباحثات إحياء الاتفاق النووي

2022/03/10 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي مستقبلا أعضاء مجلس خبراء القيادة الإيراني، في صورة مؤرخة 10 آذار/مارس 2022.© KHAMENEI.IR/أ ف ب – طهران (أ ف ب) – حمّلت إيران الخميس الولايات المتحدة مسؤولية “تعقيد” انجاز مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، في أعقاب مخاوف غربية من إطالة أمد المفاوضات جراء طلبات […]

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