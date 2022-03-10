اندلاع حريق “هائل” في بغداد والدفاع المدني يستنفر

2022/03/10 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق “هائل” داخل مجمع الزهور في بغداد.وقال المصدر لـ “ايرث نيوز”، إن “الحريق نشب داخل المجمع الذي يقع ضمن منطقة بغداد الجديدة في العاصمة، دون معرفة الأسباب”.وأضاف المصدر أن “فرق الدفاع المدني سارع إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران المشتعلة”، دون معرفة حجم الاضرارالبشرية والمادية حتى الآن.[…]

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