الموصل تنفض ركام الخراب عن صدرها.. تقرير يسلط الضوء على اعادة روحها

2022/03/10 | 16:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنهض المدن العراقية من مخلفات الركام .

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