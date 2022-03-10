اندلاع حريق داخل مجمع سكني في بغداد

2022/03/10 | 16:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اندلاع حريق داخل مجمع الزهور السكني في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "اندلع اليوم حادث حريق كبير داخل مجمع الزهور في منطقة بغداد الجديدة".وأضافت إن "فرق الدفاع المدني مستنفرة حالياً لإخماد الحريق".

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