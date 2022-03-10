2022/03/10 | 16:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة حديثة أن النشاط البدني الخفيف كافٍ لتحسين صحة الدماغ لكبار السن، حيث لا يتطلب الأمر سوى الحفاظ على حركة الجسم بانتظام.ووجد فريق من جامعة جورجيا أن كبار السن الذين يظلون نشيطين بدنياً يجنون فوائد في قدراتهم المعرفية مع تقدمهم في العمر، وفقاً لموقع “Study Finds”، الأمريكي.وأضاف الموقع، أن الدراسة أظهرت […]

ظهرت المقالة لصحة دماغ المسنين..



المشي أكثر فائدة من التمارين الشاقة أولاً على الايام نيوز.

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