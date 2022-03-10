تشيلسي في خطر.. تجميد أصول أبراموفيتش ومنع بيع وشراء اللاعبين

2022/03/10 | 16:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالت عقوبات الحكومة البريطانية، مالك نادي تشيلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، من خلال سعيها لـ"عزل" روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير/ِشباط الماضي، ما جعل الشك يشوب عملية بيع النادي اللندني في ظل منع بيع أو شراء أي لاعب حتى إشعار آخر،

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